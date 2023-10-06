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Лідери ЄС сьогодні обговорять вступ України на неформальному саміті

“Для нації, яка бореться за своє виживання, цей момент не може настати досить швидко".

Лідери ЄС сьогодні обговорять вступ України на неформальному саміті
Фото: EPAUPG

Сьогодні лідери Європейського союзу зберуться на неформальному саміті в іспанській Гранаді, аби обговорити розширення блоку. Йдеться про вступ до ЄС України, а також низки західнобалканських країн і Молдови.

Про це пише Associated Press.

“Через день після того, як пообіцяли президенту України Володимиру Зеленському свою непохитну підтримку, лідери Європейського Союзу в п’ятницю зіткнуться з одним зі своїх найгірших політичних головних болів щодо ключового зобов’язання − як і коли вітати обтяжену боргами та постраждалу Україну в блок”, − зазначає видання.

З початку вторгнення Росії ЄС заявляв, що наполегливо працюватиме над “тривалою єдністю”, яка "зрештою призведе до членства України в заможному блоці".

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“Для нації, яка бореться за своє виживання, цей момент не може настати досить швидко. Для самого блоку – це ще доведеться з’ясувати”, − йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, видання Politico написало, що ЄС планує оголосити про початок переговорів про вступ України до кінця року. У листопаді має бути опублікований “звіт про прогрес” щодо того, наскільки добре Україна виконує умови для приєднання.

Вчора у Гренаді президент Володимир Зеленський виступив на інавгураційній пленарній сесії ІІІ саміту Європейської політичної спільноти та закликав не дати Росії "заморозити" війну в Україні.

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