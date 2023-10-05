Зеленський і президентка Європарламенту обговорили нові санкції проти Росії та боротьбу з ворожою пропагандою

За словами Зеленського, Україна майже виконала сім рекомендацій Єврокомісії і буде готова розпочати переговори про вступ до ЄС цього року.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільницею Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Про це йдеться на сайті глави держави.

За словами Зеленського, Україна майже виконала сім рекомендацій Єврокомісії і буде готова розпочати переговори про вступ до ЄС цього року.

Мецола на своїй сторінці у Х (екствітер) зазначила, що "переговори про вступ до ЄС можуть початися цього року, якщо умови будуть виконані".

Співрозмовники також обговорили нові санкції проти Росії та протидію ворожій пропаганді. Під час розмови йшлося і про оборонні потреби України, можливу роль Європарламенту у збільшенні підтримки з боку тих країн, чиї можливості дають змогу суттєво наростити допомогу.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав ЄС почати предметну роботу над 12-м пакетом санкцій ЄС проти Росії. Серед пріоритетів, на думку міністра, мають бути заходи для боротьби з обходом вже запроваджених санкцій, обмеження проти оборонної та ядерної індустрії РФ а також пропагандистів.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло низку дочірніх компаній Yandex у перелік кандидатів на санкції.

Днями Норвегія ввела новий раунд санкцій проти російського режиму.