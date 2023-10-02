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Кулеба закликав ЄС розпочати предметну роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії

Кулеба закликав ЄС почати предметну роботу над 12-м пакетом санкцій ЄС проти Росії і сфокусував два основні вектори нового пакета.

Кулеба закликав ЄС розпочати предметну роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії
Фото: Олександр Демченко

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав ЄС почати предметну роботу над 12-м пакетом санкцій ЄС проти Росії і вказав на два основні вектори нового пакета.

Про це він заявив під час пресконференції з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем у Києві.

"Було літо, перерва, аналіз, що працює, а що ні. Більше не може бути якихось пояснень, чому не ухвалюється 12-й пакет санкцій. Ми закликали ЄС розпочати предметну роботу над цим пакетом", – заазначив Дмитро Кулеба.

За його словами, має бути два ключових фокуси в цьому пакеті.. 

"Ми вважаємо, що має бути два ключових фокуси в цьому пакеті. Перше - заходи для боротьби з обходом вже запроваджених санкцій. Друге - нові санкції, які насамперед мають торкнутися оборонної індустрії РФ, яка виготовляє ракети та дрони, якими знищуються українські міста. Далі, є всі підстави серйозно поглянути на санкції проти ядерної індустрії Росії", – наголосив галва МЗС. 

Крім того, за його словами, потрібно серйозніше розглянути санкції проти російських пропагандистів.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувається зустріч Міністрів закордонних справ ЄС. Також, Британія запровадила санкції проти російських чиновників, пов’язаних з “виборами” на окупованих територіях України. До санкційного списку Лондон також вніс міністра з надзвичайних ситуацій Росії та секретаря російського ЦВК. Загальний обсяг заморожених західними країнами російських активів оцінюється у 300 млрд доларів. 

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