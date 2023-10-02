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Сьогодні у Болгарії має запрацювати заборона на в’їзд авто з російськими номерами

Для вантажних автомобілів обмеження працює вже кілька місяців.

Сьогодні у Болгарії має запрацювати заборона на в’їзд авто з російськими номерами
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні до кінця дня у Болгарії запрацює заборона на в’їзд автомобілів з російськими номерами на територію країни.

Про це заявив очільник Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов в програмі “День починається” на БНТ, пише Tribune.

“Ми дуже активно працювали з четверга. Я впевнений, що до кінця дня заборона на в'їзд російських автомобілів в нашу країну почне діяти й на території Болгарії”, – сказав він.

Златанов підкреслив, що для вантажних автомобілів заборона працює вже кілька місяців.

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“Заборона стосується не лише автомобілів, а й товарів”, − зазначає видання. 

Голова Прикордонної поліції підкреслив, що не знає скільки російських автомобілів в’їжджає у Болгарію щомісяця, але уточнив, що їх небагато.

Нагадаємо, заборона вже діє в Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Фінляндії і Норвегії.

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