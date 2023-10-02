В єгипетському місті Ісмаїлія на березі озера Тимсах, що входить в систему Суецького каналу, сьогодні вранці спалахнула пожежа у поліцейській установі.

Про це пише Reuters.

Постраждали щонайменше 25 людей.

Частини будівлі впали під час пожежі.

Пожежники кілька годин локалізували полум’я.

“На опублікованих у соціальних мережах відео видно, як вогнем охоплена міська служба безпеки”, − зазначає видання.

В Управлінні швидкої допомоги повідомили, що щонайменше 25 людей отримали поранення.

Фото: Єгипет Ісмаїлія пожежа поліція

Нагадаємо, понад 100 людей загинули та 150 отримали поранення унаслідок пожежі на весіллі в іракській провінції Ніневія. Пожежа охопила великий зал для проведення заходів після того, як під час святкування було запалено феєрверк.