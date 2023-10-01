Крім Himars Естонія купує у США ракети Atacms

Цьогоріч американська армія почне перехід від цього типу ракет на новіші - PSR із дальністю польоту до 500 км.

Крім комплексів Himars Естонія закуповує в США ракети великої дальності Atacms, передає ERR.

Від Atacms американські війська незабаром відмовляться на користь, імовірно, PSR із дальністю польоту до 500 км. Для порівняння цифра для Atacms становить 300 км.

Торік у грудні Естонія підписала контракт зі США на придбання пускових установок, ракет та іншого необхідного обладнання. Постачання відбудуться упродовж 2025 року. До боєкомплекту також входять Atacms великої дальності.

Попри відмову американської армії від згаданих ракет їхній виробник Lockheed Martin продовжує виготовляти цю продукцію - 500 штук на рік.

Україна теж просила Atacms зі США. Спершу американська сторона виправдовувала схвалення відповідного рішення невеликими резервами ракет. За даними Washington Post, армія США завершила програму Atacms у 2007 році.

Нагадаємо, у вересні вересня глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном надання Україні ракет ATACMS і опісля зазначив, що "ця опція залишається відкритою".

Наприкінці червня уже колишній керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що немає рішення про передачу Україні систем Atacms. Та згодом The New York Times повідомила, що в адміністрації президента США Джо Байдена “тихо” обговорюють, чи надсилати Україні ці далекобійні ракети.

Нещодавно стало відомо, що Байден пообіцяв українському колезі Володимирові Зеленському, що Сполучені Штати нададуть невелику кількість ракет великої дальності ATACMS для допомоги у війні з Росією.