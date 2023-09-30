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Євросоюз та Молдова підписали угоду про статус місії ЄС в країні

Документ дозволяє повноцінно функціонувати Місії партнерства ЄС в країні.

Євросоюз та Молдова підписали угоду про статус місії ЄС в країні
Фото: twitter.com/JosepBorrell

Брюссель та Кишинів підписали угоду про статус місії Євросоюзу в Молдові для новоствореної Місії партнерства ЄС в країні. 

Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Twitter.

За його словами, підписана з міністром внутрішніх справ Адріном Ефросом угода дозволяє повноцінно функціонувати Місії партнерства ЄС в Молдові.

"ЄС залишається відданим підтримці стійкості Молдови до гібридних загроз та іноземного втручання, особливо з боку Росії", – зазначив Боррель.

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Також головний дипломат ЄС зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду, з якою обговорив зусилля Кишинева, спрямовані на просування країни на шляху до ЄС.

Нагадаємо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту заявила, що майбутнє Молдови, а також України, країн Західних Балкан, та у перспективі – Грузії, пов’язане із членством у ЄС.

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