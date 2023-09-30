Прем'єр Словаччини забув паспорт, щоб проголосувати на виборах

Політик змушений був повернутись за документом, а потім знову йти на виборчу дільницю.

Прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор забув узяти паспорт для того, щоб проголосувати на парламентських виборах, які проходять у країні.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на topky.sk.

Зазначається, що голова уряду йшов до виборчої дільниці, коли раптом зупинився посеред вулиці в оточенні охоронців, після чого почав телефонувати, але за мить поклав слухавку, розвернувся і пішов геть.

Як виявилося, Одор прийшов голосувати без посвідчення особи, тому змушений був повернутись за ним, а потім знову йти на виборчу дільницю.

"Ви знаєте, це було заздалегідь заплановано, тому що останні кілька днів немає про що писати. Про що потрібно говорити, так це про те, що навіть прем'єр-міністр повинен грати за правилами", – пожартував прем'єр після голосування.

Як повідомлялося, сьогодні у Словаччині почалося голосування на дострокових парламентських виборах, від результату яких може залежати подальший курс країни всередині ЄС та у підтримці України.

Виборчі дільниці у Словаччині відкрилися о 7 годині ранку і працюватимуть до 22:00. У Виборчому департаменті МВС зазначили, що усі 5996 дільниць відкрилися без проблем. За голоси виборців змагаються 25 політичних партій. Попередні результати будуть оголошені завтра зранку. Вони визначать майбутній зовнішньополітичний курс країни, а також, чи підтримуватиме Братислава Україну і далі.

Нагадаємо, в 2019 році спікер Верховної Ради України 8 скликання Андрій Парубій прийшов на дільницю без паспорта. Пізніше документ привіз його помічник, після чого Парубій зміг отримати бюлетень і проголосувати на парламентських виборах.