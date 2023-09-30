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Прем'єр Словаччини забув паспорт, щоб проголосувати на виборах

Політик змушений був повернутись за документом, а потім знову йти на виборчу дільницю.

Прем'єр Словаччини забув паспорт, щоб проголосувати на виборах
Фото: zemavek.sk

Прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор забув узяти паспорт для того, щоб проголосувати на парламентських виборах, які проходять у країні.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на topky.sk.

Зазначається, що голова уряду йшов до виборчої дільниці, коли раптом зупинився посеред вулиці в оточенні охоронців, після чого почав телефонувати, але за мить поклав слухавку, розвернувся і пішов геть.

Як виявилося, Одор прийшов голосувати без посвідчення особи, тому змушений був повернутись за ним, а потім знову йти на виборчу дільницю.

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"Ви знаєте, це було заздалегідь заплановано, тому що останні кілька днів немає про що писати. Про що потрібно говорити, так це про те, що навіть прем'єр-міністр повинен грати за правилами", – пожартував прем'єр після голосування.

Як повідомлялося, сьогодні у Словаччині почалося голосування на дострокових парламентських виборах, від результату яких може залежати подальший курс країни всередині ЄС та у підтримці України.

Виборчі дільниці у Словаччині відкрилися о 7 годині ранку і працюватимуть до 22:00. У Виборчому департаменті МВС зазначили, що усі 5996 дільниць відкрилися без проблем. За голоси виборців змагаються 25 політичних партій. Попередні результати будуть оголошені завтра зранку. Вони визначать майбутній зовнішньополітичний курс країни, а також, чи підтримуватиме Братислава Україну і далі.

Нагадаємо, в 2019 році спікер Верховної Ради України 8 скликання Андрій Парубій прийшов на дільницю без паспорта. Пізніше документ привіз його помічник, після чого Парубій зміг отримати бюлетень і проголосувати на парламентських виборах.

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