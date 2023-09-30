Майбутнє ПВК “Вагнер” невизначене, − Білий дім

Майбутнє ПВК “Вагнера” залишається невизначеним. Зокрема, невідомо, наскільки угруповання буде потрібне режиму Путіна.

Про це розповів координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Ми знаємо напевно, що “Вагнер” і його найманці все ще існують, вони досі проводять дестабілізаційні, жорстокі й небезпечні операції не лише в Європі, а й в усьому світі, зокрема в Африці”, - розповів Кірбі.

Представник Білого дому додав, що наразі невідомо, чи будуть вагнерівці інтегровані в оборонні структури РФ.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зустрівся з Андрієм Трошевим − одним із найвисокопоставленіших колишніх командирів ПВК “Вагнера”, який, за словами Кремля, зараз працює на міністерство оборони. Путін доручив Трошеву займатися формуванням добровольчих підрозділів для війни в Україні.