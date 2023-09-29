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Агентство ООН у справах біженців готове прийняти до 120 тисяч осіб у Вірменії

Спершу розраховували на 70-90 тисяч.

Агентство ООН у справах біженців готове прийняти до 120 тисяч осіб у Вірменії
Фото: EPA/UPG

Уже понад 88 тисяч осіб перебралися до Вірменії з Нагірного Карабаху, і їх загальна кількість може досягти 120 тисяч, заявила у п'ятницю, 29 вересня, представниця Агентства ООН у справах біженців Кавіта Белані, передає Reutes

Белані зазначила, що в центрах реєстрації збираються величезні натовпи втомлених та наляканих людей.

"Це ситуація, коли вони прожили дев'ять місяців в умовах блокади. І коли вони приходять, вони занепокоєні, вони налякані і хочуть відповіді", - сказала представниця ООН.

За її словами, Агентство ООН у справах біженців готове прийняти до 120 тисяч осіб. Наразі складно передбачити, скільки їх буде на цьому етапі. Початкові цифри було розраховані в межах 70–90 000 біженців, але їх необхідно оновити.

Майже третина біженців – діти.

Червоний Хрест повідомив, що напередодні з Карабаху вивезли майже 200 тіл загиблих від вибуху на складі з пальним та від нещодавній бойових дій.

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Нагадаємо, за офіційними даними, у Нагірному Карабаху жило близько 120 тисяч вірменів. Хоча Азербайджан пообіцяв поважати їхні права у регіоні та відновити постачання продовольства, медикаментів та палива після 10-місячної блокади, більшість жителів через страх репресій вирішили виїхати до Вірменії.

Все це стало результатом бойових дій, які почалися 19 вересня. Тоді Азербайджан розпочав військову операцію, щоб взяти під контроль регіон Нагірного Карабаху. Це стало найсерйознішою ескалацією конфлікту з часів війни три роки тому. 

Наступного дня стало відомо, що сторони домовилися про припинення вогню. Водночас у Вірменії опозиція заявила про початок процедури імпічменту прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

21 вересня президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом відновлено після 24-годинного військового наступу проти етнічних вірмен.

Очільник сепаратистів Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян оголосив, що з 1 січня 2024 "Республіка Арцах" припинить своє існування. 

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