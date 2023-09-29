Прокурори у справах Трампа та Байденів працюватимуть навіть у разі “шатдауну”

У США три федеральні прокурори, які контролюють розслідування у справах колишнього президента Дональда Трампа, президента Джо Байдена та його сина Гантера Байдена, продовжуватимуть працювати навіть у разі призупинення роботи уряду 1 жовтня.

Про це пише Bloomberg.

Конгрес кілька десятиліть тому схвалив “постійні безстрокові асигнування” на покриття витрати спеціальних радників Міністерства юстиції, які не прив’язані до щорічного пакета федеральних витрат.

Понад 6000 співробітників Міністерства юстиції продовжать працювати з оплатою, оскільки їх фінансування надходить з альтернативних джерел. Сюди входять адвокати та співробітники, найняті спеціальними адвокатами Трампа та Байдена або тимчасово відряджені з прокуратури та інших підрозділів.

Джон “Джек” Сміт контролює розслідування щодо Трампа, пов’язані з виборами 2020 року та поводження колишнього президента з секретною інформацією. Обидва розслідування тривають, прокурори також висувають обвинувачення проти Трампа у федеральних судах у Флориді та Вашингтоні. Сміт, призначений у листопаді, витратив 5,4 мільйона доларів на компенсацію та інші витрати за перші чотири місяці роботи.

Роберт Гур очолює розслідування щодо поводження Джо Байдена із секретними матеріалами під час його перебування на посадах віцепрезидента і сенатора США. Жодних звинувачень на сьогодні не висунуто. Призначений у січні, Гур витратив 615 962 доларів станом на кінець березня.

Новий спеціальний прокурор Девід Вайс очолює розслідування щодо Гантера Байдена. Вайс, який також є прокурором США в Делавері, проводить це розслідування з 2018 року, але був призначений спеціальним прокурором лише в серпні. У середині вересня його офіс висунув Гантеру Байдену в штаті Делавер обвинувачення у володінні зброєю. Також найближчими тижнями можуть відкриту окрему справу щодо податків.

Очікується, що різні суди, які розглядають кримінальні справи проти Трампа та Гантера Байдена, також залишаться відкритими у разі “шатдауну”. Адміністративний відділ федеральної судової влади заявив, що має достатньо грошей за рахунок зборів та інших джерел, щоб продовжувати роботу принаймні два тижні.

Нагадаємо, якщо до цієї неділі не вдасться ухвалити всі законопроєкти про витрати, сотні тисяч федеральних працівників США підуть у відпустку, а надання широкого спектру послуг, від публікації економічних даних до пільг на харчування, призупинять.

Конгрес призупиняв роботу уряду чотирнадцять разів з 1981 року, хоча переважно лише на день або два.