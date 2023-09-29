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Палата представників схвалила виділення додаткових $300 млн для України

Вчора цю пропозицію прибрали з законопроєкту про фінансування Пентагону. 

Палата представників схвалила виділення додаткових $300 млн для України
Фото: ЕРА/UPG

Палата представників США схвалила окремим голосуванням виділення Україні ще $300 млн. Також конгресмени проголосували за законопроєкт про щорічні витрати на свою оборону, пише Politico.

Окремий законопроєкт, розроблений для виділення цих коштів Києву, був прийнятий у четвер двопартійним голосуванням 311 проти 117. Раніше республіканці виграли процедурне голосування за те, щоб відокремити українські гроші від законопроєкту Пентагону.

Законопроєкт про оборону у 826 млрд доларів підтримали лише два демократи. Більшість демократів виступила проти нього через консервативну політику.

Водночас за нього проголосували всі республіканці, окрім двох.

Це голосування є одним із чотирьох законопроєктів про витрати, які республіканці мали намір роозглянути цього тижня. Але поступова перемога Республіканської партії затьмарена дедалі ймовірнішим припиненням роботи уряду (шатдауном) цими вихідними.

Спікер Кевін Маккарті, якому минулого тижня двічі не вдалося висунути законопроєкт, нарешті набрав достатню кількість голосів республіканців для ухвалення законопроєкту після того, як Палата представників вилучила з тексту 300 мільйонів доларів на озброєння України.

Нагадаємо, Пентагон вважає, що шатдаун може позначитися на навчання українських пілотів на F-16. Військовий персонал у США продовжує виконувати свої обов’язки навіть в умовах шатдауну, але цивільні працівники, як правило, мають йти у неоплачувану відпустку. Це стосується і персоналу, котрий залучений до навчання українських льотчиків англійській мові. 

Маккарті спочатку говорив, що вилучить із законопроєкту про оборону виділення Україні 300 млн доларів, щоб за це голосували окремо. Однак потім сказав, що вирішив цього не робити, хоча зрештою республіканці вчора саме це і вчинили. 

Якщодо цієї неділі не вдасться ухвалити всі законопроєкти про витрати, сотні тисяч федеральних працівників підуть у відпустку, а надання широкого спектру послуг, від публікації економічних даних до пільг на харчування, призупинять.

Конгрес призупиняв роботу уряду чотирнадцять разів з 1981 року, хоча переважно лише на день або два.

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