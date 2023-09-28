Державний секретар США Ентоні Блінкен у рамках Global Music Diplomacy Initiative зіграв на гітарі та заспівав блюз Hoochie Coochie Man, який у 1950-х роках минулого сторіччя записав виконавець Мадді Воттерс.

Відео свого виступу Блінкен опублікував у Twitter.

"Не міг втратити таку можливість і не поєднати музику та дипломатію. Було дуже приємно запустити нову ініціативу щодо глобальної музичної дипломатії Державного департаменту США", - зазначив Блінкен.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023

Згодом Держдеп США також опублікував комюніке, в якому розповів причини створення такої ініціативи. Це - залучення державного та приватного сектора у музичну галузь, сприяння вивченню англійської мови через включення американської музики та пісень у навчальні програми в різних куточках планети.

Також запускають менторську програму American Music Mentorship Program, яка уможливить приїзд артистів середнього рівня до США для того, щоб налагоджувати зв’язки і отримувати консультації фахівців щодо подальшого розвитку.

Перший етап програми відбудеться восени 2024 року.

Один з проєктів від American Music Abroad Academy Cleveland спрямований на професійних молодих музикантів родом з України, щоб організувати їм обмін досвідом з колегами з усього світу і консультації американських фахівців, у тому числі щодо збереження культурної ідентичності через музику.