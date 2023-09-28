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​"Не міг не поєднати музику та дипломатію": Блінкен зіграв на гітарі і заспівав блюз

Він виконав пісню Hoochie Coochie Man, яку в 1950-х роках минулого сторіччя записав Мадді Воттерс.

​"Не міг не поєднати музику та дипломатію": Блінкен зіграв на гітарі і заспівав блюз
Фото: Скріншот відео

Державний секретар США Ентоні Блінкен у рамках Global Music Diplomacy Initiative зіграв на гітарі та заспівав блюз Hoochie Coochie Man, який у 1950-х роках минулого сторіччя записав виконавець Мадді Воттерс.

Відео свого виступу Блінкен опублікував у Twitter.

"Не міг втратити таку можливість і не поєднати музику та дипломатію. Було дуже приємно запустити нову ініціативу щодо глобальної музичної дипломатії Державного департаменту США", - зазначив Блінкен.

Згодом Держдеп США також опублікував комюніке, в якому розповів причини створення такої ініціативи. Це - залучення державного та приватного сектора у музичну галузь, сприяння вивченню англійської мови через включення американської музики та пісень у навчальні програми в різних куточках планети.

Також запускають менторську програму American Music Mentorship Program, яка уможливить приїзд артистів середнього рівня до США для того, щоб налагоджувати зв’язки і отримувати консультації фахівців щодо подальшого розвитку.

Перший етап програми відбудеться восени 2024 року.

Один з проєктів від American Music Abroad Academy Cleveland спрямований на професійних молодих музикантів родом з України, щоб організувати їм обмін досвідом з колегами з усього світу і консультації американських фахівців, у тому числі щодо збереження культурної ідентичності через музику. 

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