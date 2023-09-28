Politico: Україна оптимістично налаштована щодо Брауна на посаді Об'єднаного комітету начальників штабів США

Українські посадовці оптимістично налаштовані щодо очолення Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном, пише Politico із посиланням на радника українського уряду, що говорив на умовах анонімності.

Україна сподівається, що Браун підтримає надання більш складного озброєння. Нинішнього начальника Об'єднаного комітету Марка Міллі та міністра оборони США Ллойд Остіна критикували за можливі затримки із затвердженням збої.

За словами співрозмовника журналістів, Браун і його заступник у ВПС генерал Девід Олвін були першими та послідовними прихильниками відправлення в Україну передових безпілотників і винищувачів F-16.

Байден схвалив навчання українських пілотів на F-16 у серпні, але Вашингтон досі не дав зеленого світла на надання безпілотників дальнього радіусу дії Grey Eagle, які Київ просив для спостереження та ударів повітря-земля.

"Міллі був у завидному становищі, маючи багато всього і велику політичну підтримку, тому це полегшує роботу. Браун перебуває в тому становищі, що має менше всього і менше політичної підтримки", – вважає старший радник Центру стратегічних і міжнародний досліджень Марк Канчіан.

Після вторгнення Росії в лютому 2022 року критики всередині та поза адміністрацією казали, що Пентагон надто повільно давав дозвіл на терміново необхідну зброю для України. Вони кажуть, що Міллі та Остін спочатку стверджували, що запитувана зброя є надто складною, потребує надто багато підготовки або може спровокувати Володимира Путіна, але зрештою дозволяли її після тижнів непотрібної затримки.

"Це викликало розчарування в адміністрації. Ми будемо говорити про систему озброєння, і через кілька тижнів або місяців вони будуть доставлені", – сказав сенатор Ліндсі Грем (R-S.C.), зазначивши, що в Пентагоні "все мало бути Третьою світовою війною".

Один високопоставлений чиновник адміністрації зауважив, що між Держдепартаментом і Пентагоном були різні погляди.

"Держава шукає можливості, Міністерство оборони – загрози", – сказав він і додав, що "люди з Міністерства оборони сказали б, що їм потрібно подумати про плюси і мінуси кожного рішення щодо зброї, і ця відповідальність лягає на них".

Нагадаємо, що кандидатуру Брауна висунув президента США Джо Байден ще в травні. Президент характеризував його як воїна, безстрашного лідера та непохитного патріота. Голосування за Брауна та інших посадовців Пентагону блокувалося сенатором-республіканцем, незгодним із дозволом міністерства давати військовим відпустки, аби зробити аборт у іншому штаті. У вересні врешті вдалося розблокувати процес.

Браун є колишнім військовим пілотом, командував військами у Тихоокеанському регіоні. Був першим темношкірим керівником Військово-повітряних сил США.