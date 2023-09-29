Європарламент проведе дебати через візовий скандал у Польщі

Керівник групи Renew, яка ініціювала дебати, заявив, що недбалість або співучасть польського уряду зрештою матиме наслідки для звичайних поляків.

Європейський парламент проведе термінові дебати щодо скандалу з візами за хабарі у Польщі. Про це пише Politico.

Політична група ЄП Renew Europe закликала до дебатів. Їх проведення схвалили у четвер на Конференції президентів, у якій взяли участь голова парламенту Роберту Мецолу та голови політичних фракцій.

Зазначимо, опозиційні партії критикують уряд Польщі через інформацію про те, що консульства країни нібито видавали сотні тисяч тимчасових робочих віз в обмін на хабарі.

“Цей скандал може мати серйозні наслідки для цілісності Шенгенської зони та значно підриває нашу довіру між партнерами. Нам потрібно дійти до суті проблеми. Це надзвичайно серйозно”, − сказав керівник групи Renew Стефан Сежурне.

За його словами, недбалість або співучасть польського уряду зрештою матиме наслідки для звичайних поляків. Сежурне додав, що скандал може призвести до “певного контролю” на кордоні з Польщею.

15 жовтня Варшава проведе чергові парламентські вибори. За їхніми результатами буде обирано 460 членів Сейму і 100 сенаторів. Через візовий скандал владна партія “Право і справедливість” (PiS) ініціювала проведення референдуму щодо мігрантів у той же день.

Польські ЗМІ повідомляли, що за останні два з половиною роки понад 250 тисячам громадян країн Африки та Азії дозволили працювати в Польщі через хабарі. Міністерство закордонних справ у Варшаві заперечило ці цифри та заявило, що розслідує лише 268 візових запитів.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон дала польському уряду термін до 3 жовтня, щоб відреагувати на звинувачення у корупції та надати інформацію про те, які заходи будуть застосовані.

Раніше Польща звела огорожу на кордоні з Білоруссю. Цього тижня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила, що для обмеження напливу мігрантів ФРН посилює контроль на кордоні з Польщею та Чехією. Крім того, посилений контроль запроваджує і Польща на кордоні зі Словаччиною.