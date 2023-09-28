​Рада ЄС погодила продовження тимчасового захисту для біженців із України до березня 2025 року

Тепер Рада має офіційно ухвалити рішення після проведення всіх юридичних процедур.

Українські біженці прибули в аеропорт Фігу Мадуро в Лісабоні, Португалія, 22 грудня 2022 року.

Рада Євросоюзу підтримала продовження тимчасового захисту для біженців із України, з 4 березня 2024 року по 4 березня 2025 року.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

У Європейському Союзі перебуває понад чотири мільйони біженців із нашої держави. Вони зможуть отримати доступ до прав у ЄС, зокрема, права на проживання, доступ до ринку праці, житла, соціальної, медичної та інших допомог. Це також повинно запобігти надмірному тиску на національні системи надання притулку.

Після сьогоднішньої політичної угоди Рада має офіційно ухвалити рішення про продовження тимчасового захисту. Це відбудеться після того, як проведуть необхідні юридичні процедури і переклад на всі мови ЄС.

Нагадаємо, нещодавно за продовження тимчасового захисту висловилася Європейська комісія.

Торік про таке рішення домовились міністри внутрішніх справ і юстиції країн ЄС на засіданні у Брюсселі 3 березня. Тоді зазначалося, що продовжити термін можна лише двічі.

Ти часом до 1 жовтня муніципалітети Нідерландів організують понад тисячу додаткових місць для переселенців з України. Наразі центральні пункти прийому біженців у Амстердамі та Утрехті переповнені.