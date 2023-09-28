"Ядерна та радіаційна безпека мають бути гарантовані", - наголосив президент Зеленський.

Україна стала членом Ради керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) на 2023-2025 роки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соціальній мережі Х.

Він також подякував країнам, які підтримали заявку України.

"Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки. Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку", - написав Зеленський.

Він наголосив, що Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики і докладе всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки й захищеності.

"Ми всі маємо працювати разом - усі у світі, хто цінує безпеку, - щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою. Ядерна та радіаційна безпека мають бути гарантовані", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 25 вересня Генеральна конференція МАГАТЕ переобрала Рафаеля Гроссі генеральним директором агентства ще на чотири роки.

Після схвалення резолюції Гроссі прийняв службову присягу і запевнив, що працюватиме виключно в інтересах МАГАТЕ. Новий термін Гроссі розпочнеться 1 грудня цього року та триватиме до 2 грудня 2027 року.