Україна стала членом Ради керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) на 2023-2025 роки.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соціальній мережі Х.
Він також подякував країнам, які підтримали заявку України.
"Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки. Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку", - написав Зеленський.
Він наголосив, що Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики і докладе всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки й захищеності.
"Ми всі маємо працювати разом - усі у світі, хто цінує безпеку, - щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою. Ядерна та радіаційна безпека мають бути гарантовані", - додав Зеленський.
Нагадаємо, 25 вересня Генеральна конференція МАГАТЕ переобрала Рафаеля Гроссі генеральним директором агентства ще на чотири роки.
Після схвалення резолюції Гроссі прийняв службову присягу і запевнив, що працюватиме виключно в інтересах МАГАТЕ. Новий термін Гроссі розпочнеться 1 грудня цього року та триватиме до 2 грудня 2027 року.