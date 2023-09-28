У Євросоюзі обговорюють розширення до 36 країн, - ЗМІ

У Євросоюзі допускають розширення до 36 країн-членів та починають обговорювати необхідні для цього зміни.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на анонс неформальної зустрічі міністрів, опублікований головуючою у Раді ЄС Іспанією.

Йдеться про міністерську зустріч 28-29 вересня у Мурсії для обговорення загальних питань і розширення ЄС. Вона також стане певним підготовчим етапом до зустрічі Європейської політичної спільноти, що запланована на 5 жовтня у Гранаді, де питання розширення також буде одним з центральних.

"Головний міністерської зустрічі у перший день, 28 вересня, - необхідність провадити внутрішню підготовку до того, що у ЄС може бути до 36 країн-членів, а також посилювати підтримку країн-кандидатів", – зазначають в анонсі.

Під час цієї зустрічі заплановані кілька обговорень під головуванням єврокомісара з питань розширення і політики сусідства Олівера Варгеї. Вони будуть присвячені впливу майбутнього розширення на політику ЄС.

Міністри також зосередяться на підготовці зустрічі лідерів у Гранаді та обговоренні концепції відкритої стратегічної автономії наступного дня, 6 жовтня.

Нагадаємо, сьогодні членами ЄС є 27 держав.

Днями Європейська комісія не підтримала заклик очільника Євроради Шарля Мішеля про розширення ЄС до 2030 року. Речниця Єврокомісії Дана Спінант декілька разів ухилилася від відповіді на запитання журналістів, чи підтримує ЄК підготовку до розширення. За словами Спінант, Єврокомісія вважає розширення блоку політичним пріоритетом, а вступ нових членів до ЄС має відбуватися на основі їхніх заслуг.

Як повідомлялося, Мішель, перебуваючи на форумі в місті Блед заявив, що ЄС повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Він наголосив, що розширення блоку є і залишатиметься процесом, заснованим на заслугах, адже членство в Євросоюзі несе як обов’язки, так і переваги.

Раніше президент Володимир Зеленський і глава Євроради обговорили можливість старту переговорів щодо членства України в ЄС наприкінці цього року. Згодом на зустрічі з українськими послами Зеленський підкреслив, що Україна вже в цьому році має відкрити переговори про членство в ЄС, і вона буде до цього готова.