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Єврокомісія не підтримала заклик очільника Євроради про розширення ЄС до 2030 року

ЄК вважає розширення блоку політичним пріоритетом. Вступ нових членів до Єврсоюзу має відбуватися на основі їхніх заслуг.

Єврокомісія не підтримала заклик очільника Євроради про розширення ЄС до 2030 року
Дана Спінант
Фото: Twitter/Dana Spinant

Європейська комісія не підтримала заклик очільника Євроради Шарля Мішеля про розширення Євросоюзу до 2030 року, передає "Європейська правда".

Речниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу декілька разів ухилилася від відповіді на запитання журналістів, чи підтримує ЄК підготовку до розширення ЄС.

За словами Спінант, Єврокомісія вважає розширення блоку політичним пріоритетом. Вступ нових членів до Єврсоюзу має відбуватися на основі їхніх заслуг.

При цьому речниця ЄК відмовилася коментувати слова глави Євроради.

"Ми не зосереджені на даті, ми зосереджені на дуже тісній роботі з країнами-кандидатами, щоб підготуватися до їхнього вступу в Європейський Союз, ми зосереджені на підтримці реформ, які здійснюємо; інвестиціях, які допомагають їм трансформувати свою економіку і наблизитися до регуляторних вимог, які важливо виконати перед вступом до ЄС", – сказала Спінант.

Згодом вона додала, що не має інформації про жодні контакти з офісом президента Євроради через його промову щодо розширення блоку.

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Нагадаємо, учора Шарль Мішель, перебуваючи на форумі в місті Блед (Словенія) заявив, що ЄС повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Він наголосив, що розширення блоку є і залишатиметься процесом, заснованим на заслугах, адже членство в Євросоюзі несе як обов’язки, так і переваги.

Минулого місяця Президент Володимир Зеленський і глава Євроради обговорили можливість старту переговорів щодо членства України в ЄС наприкінці цього року. Згодом на зустрічі з українськими послами Зеленський підкреслив, що Україна вже в цьому році має відкрити переговори про членство в ЄС, і вона буде до цього готова.

Спікер ВР Руслан Стефанчук зазначив, що Рада ухвалить всі законодавчі акти, необхідні для подальших переговорів з інституціями Євросоюзу.

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