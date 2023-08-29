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Китай провів найбільшу кампанію цифрового впливу, спрямовану проти ЄС та США, – Politico

Пропаганда Пекіна просувалася у понад 50 соціальних медіа.

Китай провів найбільшу кампанію цифрового впливу, спрямовану проти ЄС та США, – Politico
Фото: politico.eu

Згідно з опублікованим сьогодні звітом Meta, люди, пов’язані з правоохоронними органами Китаю, провели найбільшу відому таємну операцію цифрового впливу. Вона спрямована на дискредитацію Заходу та просування порядку денного Пекіна у понад 50 соціальних медіа та онлайн-платформах.

Про це пише Politico.

У Facebook таємні користувачі, пов’язані з китайським урядом, зібрали понад 550 000 підписників. Вони розповсюджували брехню про нібито роль Сполучених Штатів у створенні пандемії COVID-19 та критикували підтримку Вашингтоном Тайваню.

На сервісі Reddit інші пов’язані з Китаєм «воїни клавіатури» писали про нібито причетність колишньої прем’єр-міністерки Великої Британії Ліз Трасс до смерті королеви Єлизавети II.

А на численних онлайн-форумах і в соціальних мережах, включаючи Medium, YouTube, Twitter і Quora, ще більше проплачених користувачів атакували китайських дисидентів і просували пропаганду Пекіна.

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Згідно з аналізом Meta, ця кампанія тривала більше року. Вона не привернула особливої уваги реальних користувачів соціальних мереж. Але масштаб міжнародної кампанії впливу тих, хто пов’язаний з урядом Китаю, підкреслює, що Пекін бореться за популярність поряд з Москвою як найактивніший розповсюджувач дезінформації напередодні великих виборів у Європейському Союзі, США та Сполученому Королівстві наступного року.

«Кампанія в Китаї «є найбільшою таємною операцією впливу, яка наразі діє у світі», – прокоментував Бен Німмо, керівник глобальної розвідки Meta щодо загроз. «Виберіть місце в Інтернеті, і вони, ймовірно, намагаються зайти туди, щоб ефективно поширити досить простий набір повідомлень, які хвалять Китай і критикують Сполучені Штати та зовнішню політику Заходу».

Під час окремої кампанії прихованого впливу Meta виявила, що групи в Росії створили веб-сайти фейкових новин, які імітували веб-сайти Washington Post і Fox News, щоб пропагувати вторгнення Кремля в Україну.

«Перед усіма виборами наступного року ми очікуємо, що вони продовжуватимуть намагатися», – сказав Німмо, згадуючи про те, як китайські та російські групи дезінформації розгорнули свої кампанії впливу. За його словами, за останній рік лише Meta припинила чотири операції, пов’язані з Китаєм.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, у Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні наративів про “масову мобілізацію”, “зневіру українських партнерів у можливості перемоги”, “провальний контрнаступ”, “тотальну корупцію” та “прекрасне життя на окупованих територіях”.

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