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У Литві проходять навчання артилеристів НАТО

У стрільбах беруть участь 155 мм самохідні гаубиці PzH 2000.

У Литві проходять навчання артилеристів НАТО
Фото: Литовська армія

29-30 серпня на литовському полігоні Кайрю проходять навчання бойової групи передових сил НАТО, дислокованої в Литві, під час яких артилерійська частина здійснить стрільби на узбережжі Балтійського моря.

Про це повідомила пресслужба Збройних сил Литви.

У стрільбах візьмуть участь 155 мм самохідні гаубиці PzH 2000 німецької армії, які здійснять понад 100 пострілів по морських цілях, розташованих на відстані 15-25 км від узбережжя. У зоні стрільб буде обмежено судноплавство та повітряний простір, а також доступ до полігону Кайрю.

Бойові стрільби на полігоні Кайрю є регулярною частиною підготовки артилеристів, такі навчання проводять союзники, дислоковані в Литві, і литовські солдати. Зазначений тип гаубиць також має на озброєнні артилерійський дивізіон піхотної бригади Iležinis Vilkas («Залізний вовк» — ред.) армії Литви.

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Нагадаємо, що у середині серпня у Румунії пройшли навчання НАТО.

Також військово-повітряні сили Болгарії та США провели спільні навчання Thracian Summer 2023.

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