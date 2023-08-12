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Наступного тижня у Румунії пройдуть навчання НАТО

У навчаннях візьмуть участь близько 250 французьких та люксембурзьких солдатів та 65 технічних засобів.

Наступного тижня у Румунії пройдуть навчання НАТО
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Ministerul Apararii Nationale, Romania

Наступного тижня у Румунії пройдуть навчання НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії. 

“У період з 14 по 18 серпня близько 250 французьких та люксембурзьких солдатів та 65 технічних засобів бойової групи НАТО в Румунії візьмуть участь у навчаннях DEPLOYEX на полігоні Бабадаг”, - йдеться в повідомленні.

Зазначаєься, що перекидання військ та технічних засобів відбудеться у понеділок, 14 серпня. Мета навчання – відпрацювання швидкого розгортання військ та техніки Бойової групи.

Крім того, ці навчання сприяють підвищенню рівня оперативної сумісності сил бойової групи НАТО, будучи продовженням навчань, які раніше проводилися в Чінку.

Міноборони Румунії зауважує, що бойова група НАТО сприяє збільшенню військової співпраці Румунії з країнами-учасницями – Францією, Нідерландами та Бельгією (по ротації), а також з Люксембургом та, побічно, зміцненню безпеки євроатлантичного простору на східному фланзі. Співпраця зі стратегічними партнерами та наявність відповідних бойових структур на території країни сприяють підвищенню потенціалу оборони та стримування в умовах війни в Україні та кризи у Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, тиждень тому Військово-повітряні сили Болгарії та США розпочали спільні навчання Thracian Summer 2023, що триватимуть до 20 серпня. Цілями навчань є досягнення оперативної сумісності.

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