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Ейфелева вежа у Парижі запрацювала після перевірки інформації про можливий вибух

Об'єкт закрили на декілька годин, щоб оцінити загрозу.

Ейфелева вежа у Парижі запрацювала після перевірки інформації про можливий вибух

Ейфелева вежа у Парижі запрацювала після того, як фахівці перевірили інформацію про загрозу вибуху, передає CNN.

Об'єкт закрили на декілька годин після того, як влада дізналася про можливу загрозу. Евакуювали три поверхи вежі, а також внутрішній дворик. На місце прибула група саперів.

Представник компанії, яка управляє вежею, зазначив, що такі випадки - рідкість.

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Нагадаємо, декілька років тому Ейфелеву вежу закрили для відвідувачів через страйк - працівники протестували проти нової політики відвідування пам'ятки.

До цього французька поліція затримала озброєного ножем чоловіка під час спроби пройти рамки безпеки біля вежі. У зв'язку з цим інцидентом на прохання поліції відвідувачів Ейфелевої вежі евакуювали за 15 хвилин до звичного часу закриття. 

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