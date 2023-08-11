Греція та Україна провели перемовини щодо гарантій безпеки

Однією з важливих для Греції проблем є міжнародне право, міжнародне правосуддя та верховенство права.

Афіни та Київ провели перемовини щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Зазначається, що сторони обговорюють створення рамок, які приведуть двосторонні відносини між Грецією та Україною у відповідність декларації лідерів G7, а згодом і Європейської Ради щодо продовження довгострокової підтримки Києва і на практичному рівні.

Дискусія щодо політичного виміру питання наразі відбувається на рівні міністерств закордонних справ.

Якщо ці дискусії будуть завершені, буде також розглянуто питання про те, як конкретизувати окремі виміри угоди. Американці також беруть участь у цих контактах.

З точки зору принципів, однією з важливих для Греції проблем є міжнародне право, міжнародне правосуддя та верховенство права. Очікується, що Афіни намагатимуться відігравати певну роль у цій сфері.

Нагадаємо, раніше голова ОП повідомив, що Україна і Великобританія розпочали консультації щодо угоди про гарантії безпеки. Андрій Єрмак зазначав, що до декларації Групи семи уже приєдналися 13 держав.

Перед цим повідомлялося, що Україна почала переговори зі США щодо безпекових гарантій. Це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, яка була погоджена на саміті НАТО у Вільнюсі.

У липні члени G7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку нашої держави.

Підписанти сприятимуть реформам в Україні, які потрібні для членства в НАТО.

Наступним крок після цього документа є укладання двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.