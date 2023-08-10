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Байден запросить для України в Конгресу ще $13 млрд, - Associated Press

Водночас Білий Дім направить до Конгресу запит на додаткові $12 млрд для фонду допомоги постраждалим під час стихійних лих.

Байден запросить для України в Конгресу ще $13 млрд, - Associated Press
Фото: ОПУ

Президент США Джо Байден запросить у Конгресу схвалення нового пакету екстреної допомоги для України на $13 млрд.

Про це повідомляє Associated Press.

Агентство посилається на інформоване джерело, близьке до Білого Дому. Зазначається, що Байден планує звернутися до Конгресу з проханням збільшити бюджет підтримки України на $13 млрд.

Водночас Білий Дім направить до Конгресу запит на додаткові $12 млрд для фонду допомоги постраждалим під час стихійних лих.

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Агентство зазначає, що ситуація в Конгресі нині менш сприятлива для прийняття таких рішень, оскільки республіканська більшість зазнає дедалі тиску для того, аби вона підтримувала політику Дональда Трампа.

Нагадаєм, напередодні видання Politico повідомило, що Байден у четвер попросить у Конгресу додаткове фінансування для України. Сума допомоги не називалася.

30 вересня завершується черговий фінансовий рік у США, а отже, й урядове фінансування деяких програм. Якщо до того часу Конгрес не погодить із Білим домом принаймні тимчасовий план витрат, на США чекає шатдаун – вимушене призупинення роботи федеральних органів влади. Очікується, що бюджетний запит Білого дому має на меті відвернути цей сценарій.

Раніше CNN повідомляла, що Білий дім не планує просити Конгрес про нове фінансування для України до того, як завершиться фінансовий рік наприкінці вересня.

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