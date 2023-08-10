Азербайджан виділить Україні новий пакет допомоги

Азербайджанський посол перелічив напрямки, у яких його держава допомагатиме Україні.

Азербайджан анонсував новий пакет допомоги Україні, у який увійде машина для механізованого розмінування.

Про це під час зустрічі із заступником глави МВС Богданом Драп’ятим повідомив посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв, йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

За словами посла, його країна повністю стоїть на боці Києва і буде й надалі підтримувати нашу державу на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми неабияк раді бути на цій зустрічі. Хочемо висловити захоплення вашою стійкістю і мужністю у відсічі агресії РФ. Саме тому ми вирішили збільшити розмір пакету допомоги Україні, зокрема і в питанні гуманітарного розмінування. Ми вже взяли на себе політичні зобов‘язання щодо допомоги Україні", – сказав Мардалієв.

Він зазначив, що йдеться про чотири напрямки співпраці, у яких офіційний Баку готовий допомогти Україні. Йдеться про медико-психологічну реабілітацію для українських дітей, які постраждали внаслідок вторгнення Росії, реабілітацію військовослужбовців, надання допомоги в енергетичному секторі та післявоєнна відбудова України:

"Ми обрали для нашого співробітництва місто Ірпінь, ми говоримо про відбудову інфраструктури міста. Концепція проєкту передбачає відбудову архітектурного центру, спортивного комплексу, розбудову нового мистецького центру для дітей, надання медичного устаткування для госпіталю", - зауважив посол.

Також українська та азербайджанська сторони обговорили організацію майбутніх тренінгів на території Азербайджану задля обміну досвідом у питанні гуманітарного розмінування. Країна-партнер також проводитиме тренінги для українських спеціалістів у сфері розмінування.

Нагадаємо, раніше Азербайджан відправив чергову гуманітарну допомогу до України.

Під час саміту Європейської політичної спільноти у Молдові Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником Азербайджану Ільхамом Алієвим та обговорив українську формулу миру.