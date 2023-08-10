Блінкен не має планів зустрічатися з Лавровим щодо "зернової угоди", - Держдеп

Водночас, у Держдепі наголосили, що Росія має повернутися до Чорноморської "зернової ініціативи".

Держсекретар США Ентоні Блінкен не має планів проведення особистих переговорів з міністром закордонних справ Росії, в тому числі, щодо поновлення "зернової угоди".

Про це заявив на пресбрифінгу речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Наразі немає жодних планів щодо зустрічі, про які мені відомо",- відповів він на запитання, чи може відбутися така зустріч під час відкриття нової Генасамблеї ООН у вересні.

Водночас, він підкреслив, що Росія має повернутися до Чорноморської "зернової ініціативи", і до цього закликають не лише Сполучені Штати, але й Туреччина, а також африканські країни.

"Тож ми продовжимо цю справу", - наголосив Міллер.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що Бразилія могла б вплинути на Росію, аби Кремль повернувся до Чорноморської зернової угоди, яку раніше уклали за посередництва ООН та Туреччини.

У Держдепі також наголошували, що США не послаблять тиск на Росію щодо повернення до "зернової угоди".

Як повідомлялося, аісля 17 липня 2023 року, коли Росія в односторонньому порядку оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, її армія почала систематично знищувати українську портову інфраструктуру.

19 липня росіяни ударом знищили 60 000 тонн зерна, що призначалося Китаю. Потім із 19 до 23 липня Росія щодня атакувала ракетами та дронами Одесу та порти на Чорноморському узбережжі, а потім взялася і за порти на Дунаї: 24 липня атакувала порт Рені, а 2 серпня - порт Ізмаїл.