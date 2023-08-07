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США не послаблять тиск на Росію щодо повернення до "зернової угоди" - Держдеп

Штати  не сприймають виправдань російської сторони, якими вона пояснює свій вихід з угоди.

США не послаблять тиск на Росію щодо повернення до "зернової угоди" - Держдеп
Фото: armyinform.com.ua

Сполучені Штати Америки налаштовані продовжувати тиск на Кремль з метою поновлення участі Росії в Чорноморській зерновій ініціативі та закликають інші країни чинити так само.

З такою заявою виступив у понеділок Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Ми продовжимо тиснути на Росію, щоби вона повернулася до Чорноморської зернової ініціативи",- заявив представник адміністрації США.

Він також наголосив, що США не сприймають виправдань російської сторони, якими вона пояснює свій вихід з угоди. У цьому зв’язку Міллер підкреслив, що експорт російських добрив і російського зерна, на що жалілися в Москві, мав одні з найвищих показників впродовж дії Чорноморської ініціативи.

Міллер наголосив, що  США продовжать роз’яснювати решті світу, що саме Росія несе відповідальність за зрив угоди, а також за бомбардування українських портів і зернової інфраструктури.

"Отже, ми будемо наполягати на цьому й закликаємо країни по всьому світу, які залежать від експорту зерна з України та з регіону, здійснювати дипломатичний тиск на РФ",- наголосив представник Держдепартаменту.

Водночас він зазначив, що в Вашингтоні поки не бачать жодних ознак готовності Кремля поновити свою участь в ініціативі.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський порадив Росії не сподіватися, що їй вдасться спровокувати глобальну продовольчу кризу.

Після 17 липня 2023 року, коли Росія в односторонньому порядку оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, її армія почала систематично знищувати українську портову інфраструктуру.

19 липня росіяни ударом знищили 60 000 тонн зерна, що призначалося Китаю.

Із 19 до 23 липня Росія щодня атакувала ракетами та дронами Одесу та порти на Чорноморському узбережжі, а потім взялася і за порти на Дунаї: 24 липня атакувала порт Рені, а 2 серпня - порт Ізмаїл.

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