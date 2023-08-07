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Лідери перевороту в Нігері закрили повітряний простір країни

Вони побоюються можливої військової інтервенції з боку сусідніх держав.

Лідери перевороту в Нігері закрили повітряний простір країни
Фото: EPA/UPG

Лідери перевороту в Нігері закрили повітряний простір країни через побоювання щодо можливої військової інтервенції з боку сусідніх держав.

Про це пише BBC.

“Перед обличчям загрози інтервенції, яка стає дедалі можливою завдяки підготовці сусідніх країн, повітряний простір Нігеру закривається з неділі для всіх літаків до подальшого повідомлення”, – йдеться у заяві.

Раніше країни Економічного співтовариства західноафриканських держав (ЕКОВАС) висунули ультиматум керівникам заколоту на чолі з начальником президентської гвардії Абдурахманом Тчіані, погрожуючи застосувати силу, якщо поваленому президенту Мохамеду Базуму не повернуть посаду до вечора неділі.

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Заколотники заявили, що збройні сили Нігеру готові до захисту країни, а будь-яка спроба порушити повітряний простір зустріне “енергійну та негайну відповідь”.

Базума затримали у президентському палаці 26 липня, пізніше генерал Тчіані проголосив себе новим лідером країни.Захоплення влади військовими було засуджено на міжнародному рівні, зокрема Францією та іншими країнами ЄС, а також ООН та США. Франція також призупинила допомогу Буркіна-Фасо, влада якої підтримала бунтівників разом із Малі.

У неділю тисячі прихильників перевороту зібралися на стадіоні імені генерала Сейні Кунтче в столиці Ніамеї. Багато хто прийшов на стадіон з російськими прапорами.

Нагадаємо, африканські ЗМІ повідомляють, що "вагнерівці" навчають військових, які здійснили переворот у Нігері. ПВК "консультує" та надає "логістичну підтримку" путчистам у Ніамеї з метою "консолідації" їхньої влади. 

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