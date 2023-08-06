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У Грузії унаслідок зсуву ґрунту загинуло щонайменше 18 людей

Зникли безвісти також 18 осіб.

У Грузії унаслідок зсуву ґрунту загинуло щонайменше 18 людей
Фото: Новости-Грузия

Унаслідок зсуву ґрунту в грузинському селищі Шові загинуло 18 осіб.

Про це повідомляє "Новости Грузия".

Зазначають, що вже третій день тривають пошуково-рятувальні роботи. Зникли безвісти 18 осіб.

За даними міністра охорони здоров'я Грузії Зураба Азарашвілі, "серед зниклих є семеро або вісім дітей", повідомляє "Грузия Онлайн".

Азарашвілі зазначив, що "виявлено різні частини деяких тіл", тому "потрібно пройти різні етапи, один із них – аналіз ДНК", оскільки "є й понівечені тіла".

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Нагадаємо, МЗС України підтвердило, що одна із загиблих – громадянка України. Із зони лиха вертольотами евакували понад 200 осіб, серед них учні шкільного табору та мешканці готелю.

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