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Росіяни під час війни вбили та поранили 1589 українських дітей

Ці цифри не є остаточними.

Росіяни під час війни вбили та поранили 1589 українських дітей
Фото: оприлюднено ОПУ

За підтвердженими даними, росіяни з початку повномасштабного вторгнення вбили та поранили 1589 українських дітей.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. 

В ОГП наголосили, що ці цифри не є остаточними, адже досі триває робота  з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Більше ніж 1589 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 6 серпня за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 499 дітей загинули та понад 1090 отримали поранення різного ступеня тяжкості», – зазначили в ОГП.

Найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області – 483;
  • Харківській області – 298; 
  • Київській області – 129; 
  • Херсонській області – 117; 
  • Запорізькій області – 97; 
  • Миколаївській області – 95; 
  • Дніпропетровській області – 94; 
  • Чернігівській області – 71;
  • Луганській області – 67.

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Раніше в Офісі омбудсмена повідомили, що безвісти зниклими з початку повномасштабного вторгнення вважаються 1074 дитини.

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