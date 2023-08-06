Росіяни під час війни вбили та поранили 1589 українських дітей

Ці цифри не є остаточними.

За підтвердженими даними, росіяни з початку повномасштабного вторгнення вбили та поранили 1589 українських дітей.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

В ОГП наголосили, що ці цифри не є остаточними, адже досі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Більше ніж 1589 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 6 серпня за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 499 дітей загинули та понад 1090 отримали поранення різного ступеня тяжкості», – зазначили в ОГП.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 483;

Харківській області – 298;

Київській області – 129;

Херсонській області – 117;

Запорізькій області – 97;

Миколаївській області – 95;

Дніпропетровській області – 94;

Чернігівській області – 71;

Луганській області – 67.

Раніше в Офісі омбудсмена повідомили, що безвісти зниклими з початку повномасштабного вторгнення вважаються 1074 дитини.