Командувач повітряних десантників Росії проговорився про втрати, відео видали з офіційних каналів, – МО Британії

Наведені ним дані дають змогу припустити, що принаймні половина з 30 000 відправлених на війну десантників були вбиті або поранені.

У Росії щорічне святкування дня повітряно-десантних військ 2 серпня цього разу було затьмарене "явно несанкціонованим" оприлюдненням масштабів втрат цих "елітних військ" на війні в Україні.

У записаному зверненні командувач повітряно-десантних військ Теплінський сказав, що в ході війни 8500 десантників були поранені, але згодом повернулися на фронт або взагалі відмовилися захищати лінію фронту. Це відео було швидко видалено з офіційних каналів російського міністерства оборони, йдеться у повідомленні від МО Великої Британії в твітері.

"Він не прокоментував, скільки військовослужбовців було вбито або надто серйозно поранено, щоб повернутися до служби", – зазначили британці.

Однак екстраполяція даних Теплінського підтверджує оцінку, що принаймні 50% із 30 000 десантників, які були направлені в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 August 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RgFcdYXjuZ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 6, 2023

Станом на початок липня Росія тримала на Лимано-Купʼянському напрямку понад 120 000 військових, зокрема десатників. В усій східній зоні кількість окупантів перевищувала 180 000.