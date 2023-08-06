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Командувач повітряних десантників Росії проговорився про втрати, відео видали з офіційних каналів, – МО Британії

Наведені ним дані дають змогу припустити, що принаймні половина з 30 000 відправлених на війну десантників були вбиті або поранені. 

Командувач повітряних десантників Росії проговорився про втрати, відео видали з офіційних каналів, – МО Британії
Фото: EPA/UPG

У Росії щорічне святкування дня повітряно-десантних військ 2 серпня цього разу було затьмарене "явно несанкціонованим" оприлюдненням масштабів втрат цих "елітних військ" на війні в Україні. 

У записаному зверненні командувач повітряно-десантних військ Теплінський сказав, що в ході війни 8500 десантників були поранені, але згодом повернулися на фронт або взагалі відмовилися захищати лінію фронту. Це відео було швидко видалено з офіційних каналів російського міністерства оборони, йдеться у повідомленні від МО Великої Британії в твітері. 

"Він не прокоментував, скільки військовослужбовців було вбито або надто серйозно поранено, щоб повернутися до служби", – зазначили британці. 

Однак екстраполяція даних Теплінського підтверджує оцінку, що принаймні 50% із 30 000 десантників, які були направлені в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені.

Станом на початок липня Росія тримала на Лимано-Купʼянському напрямку понад 120 000 військових, зокрема десатників. В усій східній зоні кількість окупантів перевищувала 180 000. 

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