У Хмельницькій області внаслідок атаки горіла територія елеватора

Росіяни цілили в аеродром, який уже атакували в травні.

Від учора російська армія тричі атакувала Хмельницьку область. Цілили в аеродром у Старокостянтинові.

У Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах лунали вибухи. Більшість ракет збиті, повідомив у Telegram перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

"Разом з тим, у Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні", – зазначив він.

Також виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. Займання складу ліквідували на площі 1400 кв.м. Внаслідок вибуху травми отримав працівник об’єкта.

Нагадаємо, що аеродром у Старокостянтинові ворог атакував у травні. Були влучання. В ОВА заявили, що з ладу виведено пʼять літальних апаратів, пошкоджено злітно-посадкову смугу.

Після цього росіяни також систематично спрямовували на область і ракети, і ударні безпілотники. Зокрема, увечері 5 і вночі 6 серпня. Під час цих атак ворог використовував крилаті ракети "Калібр" та аеробалістичні – "Кинджал".