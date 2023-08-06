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У Хмельницькій області внаслідок атаки горіла територія елеватора

Росіяни цілили в аеродром, який уже атакували в травні. 

У Хмельницькій області внаслідок атаки горіла територія елеватора
Ракета "Калібр" (ілюстративне фото)
Фото: Міноборони РФ

Від учора російська армія тричі атакувала Хмельницьку область. Цілили в аеродром у Старокостянтинові.

У Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах лунали вибухи. Більшість ракет збиті, повідомив у Telegram перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

"Разом з тим, у Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні", – зазначив він.

Також виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. Займання складу ліквідували на площі 1400 кв.м. Внаслідок вибуху травми отримав працівник об’єкта.

Нагадаємо, що аеродром у Старокостянтинові ворог атакував у травні. Були влучання. В ОВА заявили, що з ладу виведено пʼять літальних апаратів, пошкоджено злітно-посадкову смугу. 

Після цього росіяни також систематично спрямовували на область і ракети, і ударні безпілотники. Зокрема, увечері 5 і вночі 6 серпня. Під час цих атак ворог використовував крилаті ракети "Калібр" та аеробалістичні – "Кинджал". 

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