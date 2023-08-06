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Хмельницька ОВА відзвітувала про якісну роботу ППО

Постраждалих від російської атаки немає.

Хмельницька ОВА відзвітувала про якісну роботу ППО
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

В результаті російської ракетної атаки ввечері 5 серпня у Хмельницькій області обійшлось без жертв і постраждалих, а українська протиповітряна оборона успішно відпрацювала по ворожих цілях.

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За даними ОВА, ввечері 5 серпня пролунала серія вибухів в одній з громад області. Влада Хмельницької області подякувала силами ППО за "якісну роботу".

Інформації щодо кількості збитих ворожих ракет наразі немає.

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В ОВА повідомили, що вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.

"Найважливіше, що постраждалих від атаки немає", - наголосили в ОВА.

Нагадаємо, в суботу ввечері РФ била по Україні "Кинджалами" і "Калібрами". Пуски ракет були у тому числі з території Білорусі. Вибухи звучали у Хмельницькій, Житомирській, Запорізькій і Київській областях.

Пізніше Зеленський повідомив, що ракети РФ били по "Мотор Січі" у Запоріжжі і по Хмельницькій області. Частину ракет збила ППО.

Також ввечері 5 серпня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові на Харківщині. Є загиблі та поранені.

Пізніше окупанти запустили по Україні групи ударних безпілотників.

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