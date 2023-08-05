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З аеродрому "Оленья" в Росії злетіли сім Ту-95, - ОК "Південь"

Ці винищувачі можуть нести на підвісці ракети Х-101/555.

З аеродрому "Оленья" в Росії злетіли сім Ту-95, - ОК "Південь"
Ту-95МС

З російського аеродрому "Оленья" злетіли сім винищувачів Ту-95.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Зафіксовано активність ворожої стратегічної авіації. 7 Ту-95 злетіли з аеродрому "Оленья", - йдеться в повідомленні.

Винищувачі Ту-95 можуть нести на підвісці ракети Х-101/555.

У командуванні закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і в разі небезпеки пройти до укриття.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти запустили ракети по території України. Були пуски з Чорного моря, а також летіли "Кинджали" з району Тамбова. Вперше за довгий час окупанти використали для пусків і територію Білорусі.

Вибухи лунали у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях, а також у передмісті Запоріжжя.

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