Данілов: Російські цілі - це найкращий полігон для української зброї

"З кожним новим бойовим завданням українські бойові БпЛА і морські дрони стають дедалі точнішими".

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що російські цілі - це найкращий полігон для української зброї та її реклами на світовому ринку озброєння.

Про це він написав у Twitter.

"З кожним новим бойовим завданням українські бойові БпЛА і морські дрони стають дедалі точнішими, оператори - досвідченішими, бойове злагодження - ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики", - зазначив Данілов.

Він додав, що серпень став особливо вдалим для українських мисливців.

"Далі - розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня і тяжкості російських втрат... Український ВПК, без сумніву, стане одним з основних світових гравців, техніка якого пройшла унікальне бойове випробування", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Данілов розповідав, що український військово-промисловий комплекс вже виробляє засоби, що дозволять посилити захист портової інфраструктури від російських атак.