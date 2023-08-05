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Данілов: Російські цілі - це найкращий полігон для української зброї

"З кожним новим бойовим завданням українські бойові БпЛА і морські дрони стають дедалі точнішими".

Данілов: Російські цілі - це найкращий полігон для української зброї
Фото: ВВС

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що російські цілі - це найкращий полігон для української зброї та її реклами на світовому ринку озброєння.

Про це він написав у Twitter.

"З кожним новим бойовим завданням українські бойові БпЛА і морські дрони стають дедалі точнішими, оператори - досвідченішими, бойове злагодження - ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики", - зазначив Данілов.

Він додав, що серпень став особливо вдалим для українських мисливців.

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"Далі - розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня і тяжкості російських втрат... Український ВПК, без сумніву, стане одним з основних світових гравців, техніка якого пройшла унікальне бойове випробування", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Данілов розповідав, що український військово-промисловий комплекс вже виробляє засоби, що дозволять посилити захист портової інфраструктури від російських атак.

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