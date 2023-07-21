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ВПК України вже виробляє системи захисту портів від атак Росії, – Данілов

Також працюють всі контакти, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки.

ВПК України вже виробляє системи захисту портів від атак Росії, – Данілов
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Український військово-промисловий комплекс вже виробляє засоби, що дозволять посилити захист портової інфраструктури від російських атак.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону новин.

"Не вистачає засобів ураження ППО саме по деяких видах того озброєння, яким користується РФ. Президент поставив завдання посилити захист (портової інфраструктури, – ред.). Сьогодні працюють всі контакти, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки. Однак хочу зауважити, що ми і самостійно розробляємо... І вже є розуміння щодо систем захисту", – розповів він.

Данілов також зазначив, що найближчим часом захист портової інфраструктури буде посилено. Однак, він визнав, що це не гарантує 100-% захисту від атак Росії.

Нагадаємо, раніше Данілов прокоментував інформацію про те, що Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі і вже заклала там додаткові морські міни. Він пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів.

Росія вже декілька днів обстрілює зернову інфраструктуру півдня України після 17 липня, коли було в черговий раз підірвано Керченський міст і у той же день Росія відмовилася продовжувати зернову угоду.

Нещодавно Білий Дім повідомив, що Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі, вона вже заклала додаткові морські міни. США вважають, що Росія прикладає скоординовані зусилля, щоб виправдати будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі та покласти провину за ці напади на Україну.

Міноборони України попредедило, що з 21 липня буде розглядати всі судна, які прямують до російських та окупованих портів у Чорному морі, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

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