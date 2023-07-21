Постачання безпілоників українського виробництва для потреб ЗСУ постійно зростає у геометричній прогресії, – Міноборони

З низкою українських компаній укладено контракти на серійне виробництво 10 моделей БПЛА різних типів, найменування та обсяги не розкриваються з міркувань безпеки.

Міністерство оборони України заявило, що постачання безпілоників українського виробництва для потреб ЗСУ постійно зростає у геометричній прогресії.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

“У період з 22 лютого 2022 року Міністерством оборони України прийнято на озброєння/в експлуатацію 28 моделей БПЛА різних типів українського виробництва. Серед них, у тому числі, 9 моделей дронів-камікадзе, серед яких 3 літакового типу, а також 6 моделей FPV-дронів. Загальна кількість поставлених до Збройних Сил України БпЛА і дронів в рамках закупівель Міноборони налічує тисячі одиниць”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розвиток українського виробництва озброєння та військової техніки, зокрема, розвідувальних, ударних дронів, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів є пріоритетом для Міноборони. Тому оборонне відомство восени 2022 року суттєво спростило процедури для винахідників та виробників. Внаслідок чого, як зазначається, термін прийняття в експлуатацію нового озброєння та техніки скоротився з приблизно 2 років до 3-5 тижнів.

Міноборони зауважує, що постачання БПЛА українського виробництва для потреб ЗСУ постійно зростає у геометричній прогресії. За даними міністерства, з низкою українських компаній укладено контракти на серійне виробництво 10 моделей БПЛА різних типів, найменування та обсяги не розкриваються з міркувань безпеки. Обсяги постачання визначені на підставі потреби, сформованої Генеральним штабом ЗС України.

Відомство зазначає, що згідно з бюджетними приписами заборонено укладати контракти на неіснуючі серійні моделі. Закупівля може здійснюватися виключно на підставі потреби від ГШ ЗСУ, яка формується тільки щодо реально існуючих засобів.

Також повідомляється, що станом на 20 липня 2023 року до Міністерства оборони надійшло дві пропозиції від підприємств, які входили до складу колишнього концерну «Укроборонпром» (після реорганізації – АТ «Українська оборонна промисловість»). Зокрема, у 2023 році з підприємством концерну укладено державний контракт на закупівлю розвідувального дрону.

Також на даний момент завершені випробування єдиного дрону-камікадзе, розробником якого є одне із підприємств АТ «Українська оборонна промисловість». Здійснюється процедура допуску до експлуатації. Після завершення процедури допуску до експлуатації та визначення Генеральним штабом потреби у зазначеному безпілотному авіаційному комплексі, буде прийматись рішення щодо його закупівлі для ЗСУ.

Тим часом волонтери продовжують збирати гроші на дрони для української армії. Так, нещодавно Сергій Притула оголосив новий збір на безпілотники для розвідки. Зібрати необхідно 120 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що за оцінкою Київського безпекового форуму, Україна негайно потребує посилення власних можливостей ведення повітряної війни через значне нарощування Росією виробництва ракет, перевагу у повітрі і зміну тактики на полі бою.

У червні Зеленський підписав закони про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів.

У квітні в інтерв’ю LB.ua керівник Центру підготовки операторів БпЛА “Крук” Віктор Таран розповів, що у війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед.

За його словами, важливу роль у збереженні переваги має зіграти “Армія дронів” – спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та UNITED24. “Армія дронів”, зокрема, профінансувала навчання десяти тисяч операторів БпЛА.