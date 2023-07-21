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​На Миколаївщині затримали колаборанта, який водив односельчан на "розстріли"

Співробітники СБУ отримали покази від 7 потерпілих, які постраждали від подібних знущань.

​На Миколаївщині затримали колаборанта, який водив односельчан на "розстріли"

Служба безпеки затримала ще одного поплічника російських окупантів на звільнених територіях Миколаївської області. Зловмисником виявився місцевий житель, який під час окупації підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зрадника  включили до складу каральних загонів, які шукали учасників руху опору. Українських патріотів викрадали, відвозили до катівень і піддавали жорстоким тортурам. За матеріалами слідства, затриманий брав безпосередню участь у цих злочинах. Встановлено, що він допомагав росіянам залякувати місцевих жителів за допомогою "інсценування розстрілів". 

"Людей ставили до стінки, направляли на них вогнепальну зброю і робили постріли у небезпечній близькості. Таким чином окупанти намагалися схилити українців до співпраці або до надання секретної інформації", - йдеться в повідомленні.

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Співробітники СБУ отримали покази від 7 потерпілих, які постраждали від подібних знущань.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині затримали агентку ворога, яка допомагала готувати нову повітряну атаку по “центрах прийняття рішень”.

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