Українські військові ведуть важкі бої біля Бахмута, - Генштаб

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

"На напрямках Оріхово-Василівка – Парасковіївка, Кліщіївка – Андріївка тривають важкі бої без зміни положень", - сказав він.

Ковальов зазначив, що ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, але зазнає втрат.

Нагадаємо, генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на цей час створені всі умови для повернення Бахмута.

Раніш також повідомлялося, що ситуація на Східному напрямку складна, але контрольована. Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити просування ЗСУ