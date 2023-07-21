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У результаті авіаудару росіян по Сумщині пошкоджено приміщення агрофірми

Усього зафіксовано 209 вибухів.

У результаті авіаудару росіян по Сумщині пошкоджено приміщення агрофірми
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДСНС

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 32 обстріли дев'яти прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 209 вибухів.

Про це повідомила обласна військова адміністрація

За інформацією ОВА, обстрілів зазнали Новослобідська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Великописарівська, Путивльська та Хотинська громади.

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни здійснили мінометні (25 вибухів, 1 не розірвався) та артилерійські (13 вибухів) обстріли. Крім того, зазначається, що внаслідок удару некерованими авіаційними ракетами (НАР) пошкоджено приміщення агрофірми.

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У Великописарівській громаді через артобстріли (8 вибухів) пошкоджено лінію електропередачі.

По Новослобідській громаді окупанти здійснили мінометний обстріл (3 вибухи) і артобстріл (5 вибухів).

Юнаківську громаду ворог обстріляв з артилерії (15 вибухів), мінометів (4 вибухи) та АГС (29 вибухів).

Білопільською громадою росіяни стріляли з танків (7 пострілів) і здійснили мінометні обстріли (38 вибухів).

Есманська громада постраждала від артобстрілу (9 вибухів) та мінометного (2 вибухи).

Середино-Будську громаду ворог атакував із АГС (31 вибух).

На територію Путивльської громади російські окупанти скинули 7 мін.

По Хотинській громаді окупанти здійснили артилерійський (4 вибухи) та мінометний (4 вибухи) обстріл.

Нагадаємо, протягом 20 липня росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння Сумщини.

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