Головне за день. Четвер, 20 липня

Наслідки ворожого удару по Миколаєву, 20 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, ситуація на ЗАЕС, ексклюзивне інтерв’ю Андрія Єрмака. Яким запам’ятається 512-й день повномасштабної війни.

У Миколаєві рятувальники витягли з-під завалів тіло жінки, яка загинула внаслідок удару російських окупантів в ніч на четвер. Вона стала другою жертвою терористичної атаки.

"Станом на 16:35, на жаль, уже двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва.... З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки - дружини загиблого чоловіка, якого дістали з-під руїн раніше", - повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - за добу відбулось 20 бойових зіткнень.

Ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала сімох ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили шість артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 20 липня – в нашій новині.

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю ВВС заявив, що на цей час створені всі умови для повернення Бахмута.

При цьому він не cказаd, скільки часу займе відвоювання Бахмуту. “Я не знаю. Я буду намагатися це зробити якомога швидше”, – сказав генерал.

Він також не погодився із твердженнями деяких західних союзників, що Бахмут не має стратегічного значення, адже Бахмут, серед іншого, це центр зосередження основних напрямків і доріг. Наприклад, через Бахмут іде дорога з Дебальцевого, дорога з Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Костянтинівки і дорога зі Слов'янська. Тобто це центр, де сходяться всі ті шляхи.

Крім того, місцевість навколо Бахмута - це зосередження різного роду панівних висот, які дозволяють контролювати велику частину місцевості навколо. Це підвищує його роль як плацдарму для подальших наступальних дій.

Повернення командирів захисників Азовсталі з Туреччини, де вони перебували після російського полону, було домовленістю між президентами України і Туреччини. Реджеп Таїп Ердоган додаткових вимог не висував, повідомив у інтервʼю LB.ua керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зеленський звертався до Ердогана щодо повернення "азовців" додому. Президенти домовилися, що їх було можливо повернути саме тоді, коли це відбулося – під час візиту Зеленського в Туреччину на початку липня.

Єрмак додав, що не в його компетенції говорити, чи повернуться командири на фронт.

"Вони сьогодні в Національній гвардії. Я думаю, що це буде вирішувати командування Національної гвардії, військове командування", – сказав він.

Докладніше – в нашій новині, а також у ексклюзивному інтерв’ю, в якому є ще багато цікавого.

Міноборони України попредедило, що з 21 липня буде розглядати всі судна, які прямують до російських та окупованих портів у Чорному морі, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

“Російська федерація вчергове брутально порушила універсальне для усього світу право на вільне судноплавство та свідомо підриває продовольчу безпеку, прирікаючи на голод мільйони людей. Відкрито погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продукти харчування з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах, кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки, в першу чергу, для російських суден та суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів рф та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій росією території України. Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво”, – йдеться у повідомленні преслужби міністерства.

Подробиці – в новині.

Український персонал Запорізької атомної електростанції відмовляється виконувати наказ російських окупантів щодо запуску енергоблоку №4.

"Незаконно призначений російською владою «генеральний директор» тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук вмовляє атомників, які відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом, запустити четвертий енергоблок. Персонал станції категорично відмовляється виконувати злочинний наказ, який є прямим порушенням ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України", - йдеться в повідомленні державної компанії "Енергоатом".

Упродовж останнього тижня через постійний фізичний і психологічний тиск окупантів близько 30-ти осіб персоналу ЗАЕС покинули Енергодар. Їм вдалось виїхати на підконтрольну Україні територію.

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