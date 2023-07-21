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Окупанти вивозять докази своїх злочинів із Криму, - “Атеш”

Йдеться, зокрема, про архіви силовиків.

Окупанти вивозять докази своїх злочинів із Криму, - “Атеш”
Фото: соцмережі

Російська окупаційна адміністрація вивозить з Криму докази своїх злочинів. 

Про це повідомляє кримський партизанський рух “Атеш”.

Зокрема, джерело партизанів із Сімферополя повідомляє, що кілька тижнів тому архіви “Слідчого комітету Росії” в окупованому Криму терміново вивезли з півострова.

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“Рашисти напевно не бажають, щоб їхні злочини у задокументованому вигляді потрапили до рук влади України”, -зазначають партизани. 

На їхню думку, це демонструє реальні оцінки росіянами перспектив подальшої окупації Криму.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму росіяни посилюють контррозвідувальні заходи.

Співробітники ФСБ проводять розмови з “керівниками” найбільших підприємств, призначених окупаційною владою, і наголошують на необхідності повідомляти у спецслужби про проукраїнські настрої серед працівників.

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