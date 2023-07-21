Окупанти вивозять докази своїх злочинів із Криму, - “Атеш”

Російська окупаційна адміністрація вивозить з Криму докази своїх злочинів.

Про це повідомляє кримський партизанський рух “Атеш”.

Зокрема, джерело партизанів із Сімферополя повідомляє, що кілька тижнів тому архіви “Слідчого комітету Росії” в окупованому Криму терміново вивезли з півострова.

“Рашисти напевно не бажають, щоб їхні злочини у задокументованому вигляді потрапили до рук влади України”, -зазначають партизани.

На їхню думку, це демонструє реальні оцінки росіянами перспектив подальшої окупації Криму.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму росіяни посилюють контррозвідувальні заходи.

Співробітники ФСБ проводять розмови з “керівниками” найбільших підприємств, призначених окупаційною владою, і наголошують на необхідності повідомляти у спецслужби про проукраїнські настрої серед працівників.