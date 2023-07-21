Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинули дві жінки (оновлено)
"Сенс Банк" продовжить обслуговувати фізичних осіб під час націоналізації
"Сенс Банк" продовжить обслуговувати фізичних осіб під час націоналізації
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм і арештували, – росЗМІ (оновлено)
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Кінець епохи Рютте. З політики йде важливий союзник України
Кінець епохи Рютте. З політики йде важливий союзник України
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
ГоловнаСуспільствоВійна

З найбільш небезпечних населених пунктів Харківщини евакуювали родини з дітьми

За один день з трьох сіл вдалось вивезти понад 10 неповнолітніх.

З найбільш небезпечних населених пунктів Харківщини евакуювали родини з дітьми
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Евакуацією родин з дітьми з найбільш небезпечних населених пунктів Харківської області займались поліцейські екіпажі “Білий янгол”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

За один день з трьох сіл вдалось вивезти понад 10 неповнолітніх, їх супроводжували члени родини. Людей доставили на евакуаційних автобусах у безпечне місце. Там їм надали тимчасовий безкоштовний притулок та харчування. Коли небезпека мине, родини зможуть повернутися до своїх домівок.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

На жаль, не всі батьки погоджувалися на евакуацію дітей. При цьому вони здебільшого посилалися на те, що не можуть кинути господарство і залишити свої домівки. 

Втім, “Білі янголи” та волонтери роз’яснювали батькам про необхідність обов’язкової евакуації для збереження життя та здоров’я дітей.

Також евакуацію проводили співробітники ювенальної превенції, полку поліції особливого призначення, представники Харківської ОВА, гуманітарної організації Червоного Хреста та волонтери.

Нагадаємо, з деяких населених пунктів прикордонної Вовчанської громади на Харківщині, яка майже щодня перебуває під обстрілами росіян, оголосили примусову евакуацію дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies