З найбільш небезпечних населених пунктів Харківщини евакуювали родини з дітьми

За один день з трьох сіл вдалось вивезти понад 10 неповнолітніх.

Евакуацією родин з дітьми з найбільш небезпечних населених пунктів Харківської області займались поліцейські екіпажі “Білий янгол”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

За один день з трьох сіл вдалось вивезти понад 10 неповнолітніх, їх супроводжували члени родини. Людей доставили на евакуаційних автобусах у безпечне місце. Там їм надали тимчасовий безкоштовний притулок та харчування. Коли небезпека мине, родини зможуть повернутися до своїх домівок.

На жаль, не всі батьки погоджувалися на евакуацію дітей. При цьому вони здебільшого посилалися на те, що не можуть кинути господарство і залишити свої домівки.

Втім, “Білі янголи” та волонтери роз’яснювали батькам про необхідність обов’язкової евакуації для збереження життя та здоров’я дітей.

Також евакуацію проводили співробітники ювенальної превенції, полку поліції особливого призначення, представники Харківської ОВА, гуманітарної організації Червоного Хреста та волонтери.

Нагадаємо, з деяких населених пунктів прикордонної Вовчанської громади на Харківщині, яка майже щодня перебуває під обстрілами росіян, оголосили примусову евакуацію дітей.