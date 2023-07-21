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Росіяни обстріляли село на Донеччині: загинули двоє дітей

Ворожий артилерійський снаряд влучив у будинок.

Росіяни обстріляли село на Донеччині: загинули двоє дітей

У п’ятницю 21 липня близько 14:30 російські окупанти обстріляли з артилерії село Дружба у Донецькій області.

Про це повідомляє у Facebook МВС України.

Згідно з повідомленням, внаслідок ворожого обстрілу загинули неповнолітні брат і сестра. 

"Росіяни вбили двох дітей у селі Дружба Торецької громади на Донеччині. 9-річний хлопчик і його 16-річна сестра загинули внаслідок прямого влучення артилерійського снаряду в їхній будинок", – йдеться у дописі.

Зазначається, що в момент удару хлопчик перебував надворі, а дівчинка виходила з будинку. Діти отримали осколкові поранення, несумісні з життям. Хлопчика вбило на місці, дівчинка померла в лікарні.

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Нагадаємо, за минулу добу, 20 липня, росіяни здійснили 19 обстрілів Донецької області. Ворог застосував "Шахеди", РСЗВ "Град", "Ураган", артилерію, танки, міномети. Окупанти били по 11 населених пунктах та пошкодили 33 цивільних об’єкти. Через ворожі обстріли загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

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