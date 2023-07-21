Ми маємо повернути не лише всі наші території, а й усіх наших людей, – Єрмак

Насамперед треба повернути усіх українських дітей, які були незаконно депортовані в Росію та на окуповані території.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна має повернути не лише всі свої території, а й усіх своїх людей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна й далі активно працює над реалізацією Формули миру президента Володимира Зеленського, тривають консультації щодо організації саміту миру, до яких приєднується дедалі більше держав із різних частин світу.

“Ця платформа має об’єднати світ. Тому що десять пунктів Формули миру – це не лише про те, як закінчити цю війну, яка триває на території України. Це про великі кризи, які є наслідками цієї війни. Йдеться про продовольчу безпеку, ядерну безпеку, екологію, дуже важливі гуманітарні питання. Адже ми маємо повернути не лише всі наші території, а й усіх наших людей”, – сказав очільник Офісу.

Він зазначив, що насамперед треба повернути усіх українських дітей, які були незаконно депортовані в Росію та на окуповані території.

Нагадаємо, нещодавно ООН оприлюднило дослідження, згідно з яким більшість переселенців з України планують повернутися додому з країн ЄС. Понад третина біженців здійснювали короткочасні візити в Україну після виїзду до країн ЄС.

Також нагадаємо, що Саудівська Аравія та Туреччина намагаються домовитися про повернення депортованих до РФ українських дітей. Посередником виступав російський олігарх Абрамович.

Тим часом Байден і емісар Ватикану зустрінуться щодо депортації Росією українських дітей. Кардинал Маттео Дзуппі проведе три дні в американській столиці.