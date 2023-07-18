Саудівська Аравія та Туреччина намагаються домовитися про повернення депортованих до РФ українських дітей, - ЗМІ

Саудівська Аравія та Туреччина намагаються домовитися про повернення українських дітей, яких викрали та депортували до Російської Федерації.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Financial Times.

Чотири джерела газети, ознайомлені з ходом переговорів, розповіли, що вони тривають протягом кількох місяців. Посередником виступав російський олігарх Роман Абрамович.

За даними видання, чиновники з Києва і Москви складали списки дітей, вивезених до Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Радник-уповноважений президента України Володимира Зеленського з прав дитини та реабілітації Дарія Герасимчук відхилила прохання Reuters прокоментувати це повідомлення.

Нагадаємо, що папа Франциск направив емісара високого рівня, щоб провести перемовини з президентом США Джо Байденом про тисячі українських дітей, яких Росія депортувала.

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Під час зустрічі сторони обговорили повернення українських дітей, яких окупанти вивезли в Росію.