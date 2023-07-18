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Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині, є загиблий

Також дістала поранення жінка.

Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині, є загиблий
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Удень 18 липня російська окупаційна армія обстріляла Дворічну на Харківщині, внаслідок чого загинув літній чоловік.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

 "Унаслідок обстрілу Дворічної Куп'янського району загинув 72-річний чоловік, 65-річна жінка отримала осколкове поранення шиї та грудної клітини", - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що наразі жінка перебуває в лікарні, їй надають усю необхідну медичну допомогу.

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Нагадаємо, що 17 липня російські військові обстріляли ймовірно з артилерії місто Куп’янськ Харківської області.

Також минулої доби ворог обстрілював з мінометів, ствольної та реактивної артилерії прикордонні та прифронтові населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. Під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Вовчанськ, Караїчне, Бударки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та інші.

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