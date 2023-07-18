На півночі РФ намагається застосовувати ДРГ, - Наєв

Він запевнив, що кількість сил та засобів на даному напрямку достатня.

На півночі України російські окупанти намагаються застосовувати диверсійно-розвідувальні групи.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає преслужба командування Об'єднаних сил.

"Генеральний штаб ЗС України передбачив усі можливі варіанти розвитку подій та передбачає відповідні заходи посилення позицій у разі можливого загострення обстановки. Таким чином кількість сил та засобів на даному напрямку станом на сьогодні достатня для виконання завдань”, - наголосив Наєв.

За його словами, “станом на сьогодні у всій Північній операційній зоні найгарячішими залишаються Чернігівський та Сумський напрямки. Російські окупанти гатять по нашій території з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів, завдають удари з повітря".

"Також помічені намагання противника застосовувати диверсійно-розвідувальні групи”, - зазначив Наєв.

Нагадаємо, що 5 липня Наєв повідомив, що патрулі поліції та підрозділи контррозвідки на кордоні з Білоруссю переведені на посилений режим бойового чергування.