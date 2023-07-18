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Атаки РФ на українські порти також вдарили по голодуючим у світі, - Бербок

Обстріл стався на наступний день після того, як РФ вийшла з зернової угоди.

Атаки РФ на українські порти також вдарили по голодуючим у світі, - Бербок
Фото: EPA/UPG

Кожна ракета, випущена Росією в порт Одеси, також є еквівалентом удару ракетою по людях, які голодують у світі. 

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Reuters. 

Таким чином, у МЗС Німеччини відповіли на обстріл Росією українського порту на наступний день після того, як РФ вийшла з зернової угоди. Угода дозволяла експортувати українське зерно на світові ринки та запобігала підвищенню ціни на продовольство.

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Нагадаємо, що уночі 18 липня ворог атакував Одесу шістьма ракетами "Калібр" з Чорного моря, всі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка.

Також російська армія здійснила атаку на Миколаїв. Працювала протиповітряна оборона, також є влучання в обʼєкт промисловості.

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