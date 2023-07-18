Атаки РФ на українські порти також вдарили по голодуючим у світі, - Бербок

Обстріл стався на наступний день після того, як РФ вийшла з зернової угоди.

Кожна ракета, випущена Росією в порт Одеси, також є еквівалентом удару ракетою по людях, які голодують у світі.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Reuters.

Таким чином, у МЗС Німеччини відповіли на обстріл Росією українського порту на наступний день після того, як РФ вийшла з зернової угоди. Угода дозволяла експортувати українське зерно на світові ринки та запобігала підвищенню ціни на продовольство.

Нагадаємо, що уночі 18 липня ворог атакував Одесу шістьма ракетами "Калібр" з Чорного моря, всі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка.

Також російська армія здійснила атаку на Миколаїв. Працювала протиповітряна оборона, також є влучання в обʼєкт промисловості.